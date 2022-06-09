Переможниця "Танців з зірками" Ілона Гвоздьова поділилась спогадами про батька, який пішов з життя 8 років тому. Вона також опублікувала зворушливі фото з домашнього архіву.

До слова Григорій Решетник закликав працювати та вірити в перемогу: "Настав час йти до кінця"

Ілона Гвоздьова показала фото з батьком

Танцівниця розповіла, що її батько помер 8 червня, коли в неї день іменин. Тож вона вважає, що тепер тато став її янголом-охоронцем.

"8 років як тебе немає з нами!! Люблю, пам'ятаю!!! Такий дивний збіг обставин, саме 8 червня мій день янгола і саме в цей день 8 років назад помер мій батько. Мені здається, саме ти тепер і є мій янгол охоронець! Сподіваюсь ти мене бачиш і чуєш, будь ласка, захисти моїх дітей від війни. Навіки в моєму серці…" – поділилась Ілона Гвоздьова.

Також хореографиня показала архівні фото батька, які зворушили мережу.



Батько Ілони Гвоздьової / Фото з інстаграму Ілони Гвоздьової



Батько Ілони Гвоздьової / Фото з інстаграму Ілони Гвоздьової

Зворушливий допис викликав обговорення в коментарях:

"Цікавий та харизматичний чоловік. Байкер. Ви його гордість, він живе у вашому серці";

"Дуже співчуваю. Мій тато помер від коронавірусу, серце не витримало";

"У мене сьогодні 12 річниця пам'яті тата";

"Який гарний тато у вас, ще такий молодий, дуже шкода. Світла пам'ять";

"Який гарний у вас батько, світла пам'ять йому";

"Досі пам'ятаю, як ви отримали кубок переможця на "Танцях", підняли голову вверх і сказати "папа, я молодец", і цим все було сказано";

"Який гарний чоловік".

Нагадаємо, Ілона Гвоздьова нещодавно повернулась до Києва. Вона зізналась, що прийняла важке рішення, оскільки досі існує можлива загроза повторного наступу на столицю чи чергових обстрілів. Однак зірка більше не хотіла бути в розлуці з чоловіком.