Победительница "Танцев со звездами" Илона Гвоздева поделилась воспоминаниями об отце, ушедшем из жизни 8 лет назад. Она также опубликовала трогательные фото из домашнего архива.
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Илона Гвоздева показала фото с отцом
Танцовщица рассказала, что ее отец умер 8 июня, когда у нее день именин. Поэтому она считает, что теперь папа стал ее ангелом-хранителем.
"8 лет как тебя нет с нами!! Люблю, помню!!! Такое удивительное стечение обстоятельств, именно 8 июня мой день ангела и именно в этот день 8 лет назад умер мой отец. Мне кажется, именно ты теперь и есть мой ангел охранник! Надеюсь ты меня видишь и слышишь, пожалуйста, защиты моих детей от войны. Навеки в моем сердце…" – поделилась Илона Гвоздева.
Также хореографиня показала архивные фото отца, которые тронули сеть.
Отец Илоны Гвоздевой / Фото из инстаграма Илоны Гвоздевой
Отец Илоны Гвоздевой / Фото из инстаграма Илоны Гвоздевой
Трогательное сообщение вызвало обсуждение в комментариях:
- "Интересный и харизматичный мужчина. Байкер. Вы его гордость, он живет в вашем сердце";
- "Очень сочувствую. Мой папа умер от коронавируса, сердце не выдержало";
- "У меня сегодня 12 годовщина памяти папы";
- "Какой хороший папа у вас, еще такой молодой, очень жаль. Светлая память";
- "Как хорош у вас отец, светлая память ему";
- "До сих пор помню, как вы получили кубок победителя на "Танцах", подняли голову вверх и сказать "папа, я молодец", и этим все было сказано";
- "Какой красивый мужчина".
Напомним, Илона Гвоздева недавно вернулась в Киев. Она призналась, что приняла тяжелое решение, поскольку до сих пор существует возможная угроза повторного наступления на столицу или очередные обстрелы. Однако звезда больше не хотела быть в разлуке с мужем.