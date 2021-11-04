Загрожує нацбезпеці: Максим Галкін потрапив у "чорний список" Мінкульту

Російський пародист і телеведучий, чоловік Алли Пугачової Максим Галкін потрапив у список осіб, які загрожують національній безпеці України.

Міністерство культури та інформаційної політики України внесло Галкіна в "чорний список" 3 листопада 2021 року.

Зверніть увагу Зірку "Кріпосної" випадково внесли в "чорний список" Мінкульту: актор вимагає вибачень

Зазначимо, тепер в "чорному списку" є 259 російських виконавців та акторів, які незаконно відвідували окупований Крим або публічно підтримували агресію Росії.

Серед них випадково опинився український актор, зірка серіалу "Кріпосна" Валентин Томусяк. Він нібито знімався в пропагандистському фільмі країни-агресора "Солнцепёк". Актор вимагає виправлення помилки й вибачень від влади, оскільки не причетний до цього проєкту.

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"Чорний список" Мінкульту