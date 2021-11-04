Загрожує нацбезпеці: Максим Галкін потрапив у "чорний список" Мінкульту
Джерело:Мінкульт
Російський пародист і телеведучий, чоловік Алли Пугачової Максим Галкін потрапив у список осіб, які загрожують національній безпеці України.
Міністерство культури та інформаційної політики України внесло Галкіна в "чорний список" 3 листопада 2021 року.
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Зазначимо, тепер в "чорному списку" є 259 російських виконавців та акторів, які незаконно відвідували окупований Крим або публічно підтримували агресію Росії.
Серед них випадково опинився український актор, зірка серіалу "Кріпосна" Валентин Томусяк. Він нібито знімався в пропагандистському фільмі країни-агресора "Солнцепёк". Актор вимагає виправлення помилки й вибачень від влади, оскільки не причетний до цього проєкту.
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"Чорний список" Мінкульту
- У 2015 році Міністерство культури створило список осіб, які загрожують національній безпеці України. Туди потрапляють російські виконавці та актори, які незаконно відвідують окупований Крим або публічно підтримують російську агресію.
- Серед знаменитостей, які нещодавно потрапили до списку, опинилися репер Моргенштерн і співак Філіп Кіркоров.
- 3 листопада 2021 року туди віднесли ще 32 російських акторів. Серед них помилково опинився український актор Валентин Томусяк.