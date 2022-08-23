Українська розвідка повідомляє, що загроза обстрілів з боку росії та провокацій напередодні та після Дня Незалежності значно збільшилась. Співачка Злата Огнєвіч прокоментувала, чи боїться залишатися в столиці.
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Чи боїться Злата Огнєвіч атаки росії 24 серпня
Днями виконавиця лиш приїхала до Києва, але її одразу ж засипали повідомленнями про загрозу від росії.
Я рада переступити поріг своєї домівки рідної, щаслива повернутись додому! Поки їхала сюди, начиталася повідомлень від своїх друзів і не дуже близьких людей стосовно того, що я повернулася до Києва в таку небезпечну дату…
– поділилась артистка.
Злата підкреслила, що віра в ЗСУ не означає, що не треба ховатись в укриття й берегтися.
"Я вірю нашим Збройним Силам України, вірю в те, що мене захищають, але цього разу я не буду нехтувати повітряними сигналами тривоги, як я це зазвичай роблю. Цього разу я буду більш обережною, і закликаю всіх вас також: будьте максимально обережними і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги".
Я не хочу нагнітати там, де цього не варто робити. Ознак явних поки не бачу, далі – подивимось. Хай в нас ніч пройде мирно,
– додала співачка.
Злата Огнєвіч / Фото з інстаграм-сторіз
Що відомо про загрозу від росії на День Незалежності
- Ще з 22 серпня й раніше українські спецслужби повідомляли, що напередодні Дня Незалежності та після нього можливі провокації та масові обстріли з боку росії.
- У зв'язку з цим в містах України впроваджують заходи безпеки. У столиці заборонені будь-які масові заходи, а працівникам Урядового кварталу рекомендують не ходити на роботу в офіс. У Харкові змінили тривалість комендантської години, а жителям Миколаївщини радять не виходити з дому.
- Розвідка США також застерегла українців і зауважила, що росія може готувати обстріли навіть по цивільній інфраструктурі та урядових об'єктах. Через це посольство Сполучених Штатів закликає американців покинути Україну.