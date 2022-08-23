Українська розвідка повідомляє, що загроза обстрілів з боку росії та провокацій напередодні та після Дня Незалежності значно збільшилась. Співачка Злата Огнєвіч прокоментувала, чи боїться залишатися в столиці.

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Чи боїться Злата Огнєвіч атаки росії 24 серпня

Днями виконавиця лиш приїхала до Києва, але її одразу ж засипали повідомленнями про загрозу від росії.

Я рада переступити поріг своєї домівки рідної, щаслива повернутись додому! Поки їхала сюди, начиталася повідомлень від своїх друзів і не дуже близьких людей стосовно того, що я повернулася до Києва в таку небезпечну дату…

– поділилась артистка.

Злата підкреслила, що віра в ЗСУ не означає, що не треба ховатись в укриття й берегтися.

"Я вірю нашим Збройним Силам України, вірю в те, що мене захищають, але цього разу я не буду нехтувати повітряними сигналами тривоги, як я це зазвичай роблю. Цього разу я буду більш обережною, і закликаю всіх вас також: будьте максимально обережними і не нехтуйте сигналами повітряної тривоги".

Я не хочу нагнітати там, де цього не варто робити. Ознак явних поки не бачу, далі – подивимось. Хай в нас ніч пройде мирно,

– додала співачка.



Злата Огнєвіч / Фото з інстаграм-сторіз

Що відомо про загрозу від росії на День Незалежності