Украинская разведка сообщает, что угроза обстрелов со стороны россии и провокаций накануне и после Дня Независимости значительно увеличилась. Певица Злата Огневич прокомментировала, боится ли оставаться в столице.

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Боится ли Злата Огневич атаки россии 24 августа

На днях исполнительница приехала в Киев, но ее сразу же засыпали сообщениями об угрозе от россии.

Я рада переступить порог своего дома родного, счастлива вернуться домой! Пока ехала сюда, начиталась сообщения от своих друзей и не очень близких людей о том, что я вернулась в Киев в такую опасную дату…

– поделилась артистка.

Злата подчеркнула, что вера в ВСУ не означает, что не надо прятаться в укрытие и уберечься.

"Я верю нашим Вооруженным Силам Украины, верю в то, что меня защищают, но на этот раз я не буду пренебрегать воздушными сигналами тревоги, как я это обычно делаю. В этот раз я буду осторожнее, и призываю всех вас также: будьте максимально осторожны и не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги.

Я не хочу нагнетать там, где этого не следует делать. Признаков явных пока не вижу, дальше – посмотрим. Пусть у нас ночь пройдет мирно,

– добавила певица.



Злата Огневич / Фото с инстаграм-сториз

Что известно об угрозе россии на День Независимости