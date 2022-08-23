Украинская разведка сообщает, что угроза обстрелов со стороны россии и провокаций накануне и после Дня Независимости значительно увеличилась. Певица Злата Огневич прокомментировала, боится ли оставаться в столице.
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Боится ли Злата Огневич атаки россии 24 августа
На днях исполнительница приехала в Киев, но ее сразу же засыпали сообщениями об угрозе от россии.
Я рада переступить порог своего дома родного, счастлива вернуться домой! Пока ехала сюда, начиталась сообщения от своих друзей и не очень близких людей о том, что я вернулась в Киев в такую опасную дату…
– поделилась артистка.
Злата подчеркнула, что вера в ВСУ не означает, что не надо прятаться в укрытие и уберечься.
"Я верю нашим Вооруженным Силам Украины, верю в то, что меня защищают, но на этот раз я не буду пренебрегать воздушными сигналами тревоги, как я это обычно делаю. В этот раз я буду осторожнее, и призываю всех вас также: будьте максимально осторожны и не пренебрегайте сигналами воздушной тревоги.
Я не хочу нагнетать там, где этого не следует делать. Признаков явных пока не вижу, дальше – посмотрим. Пусть у нас ночь пройдет мирно,
– добавила певица.
Злата Огневич / Фото с инстаграм-сториз
Что известно об угрозе россии на День Независимости
- Еще с 22 августа и раньше украинские спецслужбы сообщали, что в канун Дня Независимости и после него возможны провокации и массовые обстрелы со стороны россии.
- В связи с этим в городах Украины внедряются меры безопасности. В столице запрещены какие-либо массовые мероприятия, а работникам правительственного квартала рекомендуют не ходить на работу в офис. В Харькове сменили продолжительность комендантского часа, а жителям Николаевщины советуют не выходить из дома.
- Разведка США также предостерегла украинцев и заметила, что Россия может готовить обстрелы даже по гражданской инфраструктуре и правительственным объектам. Поэтому посольство Соединенных Штатов призывает американцев покинуть Украину.