Дмитро Небесійчук помер сьогодні, 27 січня. Про причину смерті Небесійчука розповів його друг нардеп Микола Княжицький. Трагедія сталася в селі Ільці Верховинського району на Івано-Франківщині. Рідні та друзі чоловіка залишають на його фейсбук-сторінці спогади та фотокартки, зокрема й співачка Бурмака.

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"Не стало Ярининого батька, мого колишнього чоловіка, Дмитра Небесійчука. Двічі ми одружувались, двічі розходились. Ніхто не знає, як правильно було. Був людиною тяжкою, справжнім гуцулом. Але він дуже багато зробив хорошого. Дуже багатьом людям. Вічна пам’ять. Зустрінемось вже, Дмитрику, на небесах. Нехай душа твоя спочиває", – написала жінка.

Марія Бурмака також прикріпила архівне фото з Дмитром та донькою Яриною, яка веселиться на дивані позаду батьків.



Марія Бурмака з Дмитром Небесійчуком та донькою Яриною / Фото з фейсбуку співачки

Дописом про свого брата поділилась також сестра Дмитра – Світлана. Вона опублікувала кілька архівних світлин.

"Світла пам'ять братові, Дмитрові Небесійчуку! Знайди там спокій, всі відповіді і мир в Бозі!" – написала жінка.

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