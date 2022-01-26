Трагедія сталася ще 18 січня, в районі Республіка. На момент смерті французькому митцю було 84 роки. Приблизно о 21:30 на прогулянку. Ймовірно, чоловік на деякий час втратив свідомість, а потім не мав сили встати.

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Помер фотограф Рене Робер

У критичний момент фотографу ніхто не допоміг і він залишився лежати на вулиці. Приблизно о 6:00 до служби порятунку звернувся бездомний Саму. Медики госпіталізували потерпілого, однак через сильне переохолодження він помер у лікарні.

Про смерть фотографа в мережі повідомив його друг і журналіст Мішель Момпонте. Чоловік зазначив, що його товариш лежав у свідомості близько п'яти чи шести годин в одному з найвідвідуваніших місць у Парижі. Мішель звернувся до всіх людей.

Коли людина лежить на тротуарі, а ми поспішаємо, перевірмо його стан. Зупинімося на мить. Ніхто не вважав за потрібне втрутитися. Він не повинен був померти,

– написав Момпонте.



Фотограф Рене Робер / Фото з твітеру Мішеля Момпонте

Що відомо про Рене Робера