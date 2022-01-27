Дмитрий Небесийчук скончался сегодня, 27 января. О причине смерти Небесийчука рассказал его друг нардеп Николай Княжицкий. Трагедия произошла в селе Ильцы Верховинского района Ивано-Франковской области. Родные и друзья мужчины оставляют на его фейсбук-странице воспоминания и фотографии, в том числе певица Бурмака.

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"Не стало отца Ярины, моего бывшего мужа, Дмитрия Небесийчука. Дважды мы женились, дважды расходились. Никто не знает, как правильно было. Был человеком тяжелым, настоящим гуцулом. Но он очень много сделал хорошего. Очень многим людям. Вечная память. Встретимся уже, Димочка, на небесах. Пусть душа твоя покоится в мире", – написала женщина.

Мария Бурмака также прикрепила архивное фото с Дмитрием и дочерью Яриной, которая веселится на диване позади родителей.



Мария Бурмака с Дмитрием Небесийчуком и дочерью Яриной / Фото из фейсбука певицы

Постом о своем брате поделилась также сестра Дмитрия – Светлана. Она опубликовала несколько архивных фотографий.

"Светлая память брату, Дмитрию Небесийчуку! Найди там покой, все ответы и мир в Боге!" – написала женщина.

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