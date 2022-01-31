У 32-річного Тараса Цимбалюка більш як 100 тисяч фоловерів в інстаграмі, й ледь не всі вони хочуть подружитися з зіркою або дати поради. Довгий час він був толерантним, але терпець йому увірвався. Відтепер невиховані фани летять у "чорний список".

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Тарас Цимбалюк блокує фанів в інстаграмі

Зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" зізнався, що серед заблокованих багато дітей, які пишуть йому матюки, "привіт", "що робиш". Актор прощається й з тими, хто не вміє тримати дистанцію – запитує, що він подарував мамі на день народження й де живе, цікавиться, який пробіг у його машини, та радить народжувати дітей.

Однак чи не найбільше Тараса Цимбалюка дратують диванні критики, які чіпляються до його дружини Тіни. Їм часто не подобається те, що обраниця зірки розмовляє російською та носить сережку в носі.

З великим задоволенням я відправляю у блок людей, котрі розповідають, що я маю навчити свою дружину українській мові… Тіна чудово знає українську, як на те пішло,

– емоційно висловився Тарас Цимбалюк.

Актор додав, що дуже радий адекватній публіці та нормальним запитанням. Він нібито завжди відповідає вихованим фанам. "Вам – респект", – пише Цимбалюк.

Тарас Цимбалюк про надокучливих фанів / Фото з інстаграму актора

Реакція зіркових друзів Тараса Цимбалюка

На відвертий допис кінозірки відреагували його успішні друзі-актори. Наталка Денисенко та Даша Трегубова підтримали Цимбалюка, тоді як Арам Арзуманян вдав одного з надокучливих фанів:

Дарина Трегубова: "Все правильно, нахабство і хамство треба обмежувати хоча б у власному просторі";

"Все правильно, нахабство і хамство треба обмежувати хоча б у власному просторі"; Наталка Денисенко: "Підтримую, сто відсотків";

"Підтримую, сто відсотків"; Арам Арзуманян: "Розблокуйте мене, будь ласка".

Повний текст публікації Тараса Цимбалюка:

Знаєте, я, мабуть, тривалий час був максимально толерантним і терплячим навіть до невихованих дітей, котрі писали мені матюки в директ, бо я ігнорував їхню настирливість. Я заходив на їхні сторінки, бачив, що їм 10-12 років, а воно вже таке пише чужій, незнайомій людині, котра суттєво старша.

Нас "старшаки" у дворі реально навчили корисній життєвій опції – мати елементарну повагу до старших. Я вже мовчу про мінімальне виховання вдома.

Тому, коли мені абсолютно незнайома дитина пише просто "привіт", "що робиш", думаю, це не етично. Сформулюй нормальне запитання, я з задоволенням відповім.

Також, з великим задоволенням я відправляю у блок людей, котрі розповідають, що я маю навчити свою дружину українській мові. Дійсно, сім'я моєї Тіни все життя прожила в Донецькій області, чого ж вони розмовляють російською. Ви серйозно? Тіна чудово знає українську, як на те пішло. І набагато глобальніше представляє свою державу, ніж високопоставлені "диванні" критики!

Ще є пласт підписників, котрі не вміють тримати дистанцію. Їм потрібно знати, що я подарував мамі на день народження, який пробіг у моєї машини, "чого у вас досі немає дітей", "хай Тіна витягне сережки з носа", "де ви живете" і так далі. Найбільше бісить, що ці люди пишуть щодня і коментують усі сторіс. Вибачте, але ресурсу на це в мене не вистачає.

Я б тут згадав ще пару видів заблокованих, але, думаю, вектор моєї думки достатньо зрозумілий! Одразу хочу сказати, що я дуже радий адекватній публіці! Вам – респект. Самі бачите, я завжди відповім і помічу вашу активність на своїй сторінці. Всім поваги і розуміння.