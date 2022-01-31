У 32-летнего Тараса Цымбалюка больше 100 тысяч фолловеров в инстаграме, и чуть ли не все они хотят подружиться со звездой или дать советы. Долгое время он был терпеливым, но терпение лопнуло. Отныне невоспитанные поклонники летят в "черный список".

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Тарас Цымбалюк блокирует фанов в инстаграме

Звезда сериала "Поймать Кайдаша" признался, что среди заблокированных много детей, которые пишут ему матерные слова, "привет", "что делаешь". Актер прощается и с теми, кто не умеет держать дистанцию – спрашивает, что он подарил маме на день рождения и где живет, интересуется, какой пробег у его машины, и советует рожать детей.

Однако едва ли не больше всего Тараса Цымбалюка раздражают диванные критики, которые цепляются к его жене Тине. Им часто не нравится то, что избранница звезды говорит по-русски и носит серьгу в носу.

С большим удовольствием я отправляю в блок людей, которые рассказывают, что я должен научить свою жену украинскому языку... Тина прекрасно знает украинский, если на то пошло,

– эмоционально высказался Тарас Цымбалюк.

Актер добавил, что очень рад адекватной публике и нормальным вопросам. Он якобы всегда отвечает воспитанным фанам. "Вам – респект", – пишет Цымбалюк.

Тарас Цымбалюк о надоедливых фанах / Фото из инстаграма актера

Реакция звездных друзей Тараса Цымбалюка

На откровенное сообщение кинозвезды отреагировали его успешные друзья – актеры. Наталья Денисенко и Даша Трегубова поддержали Цымбалюка, тогда как Арам Арзуманян сделал вид, будто он один из надоедливых фанов:

Дарья Трегубова : "Все правильно, наглость и хамство надо ограничивать хотя бы в собственном пространстве";

: "Все правильно, наглость и хамство надо ограничивать хотя бы в собственном пространстве"; Наталка Денисенко : "Поддерживаю, сто процентов";

: "Поддерживаю, сто процентов"; Арам Арзуманян: "Разблокируйте меня, пожалуйста".

Полный текст публикации Тараса Цымбалюка:

Знаете, я, наверное, долгое время был максимально толерантным и терпеливым даже к невоспитанным детям, которые писали мне матерные слова в директ, потому что я игнорировал их назойливость. Я заходил на их страницы, видел, что им 10 – 12 лет, а оно уже такое пишет чужому, незнакомому человеку, который существенно старше.

Нас "старшаки" во дворе реально научили полезной жизненной опции – иметь элементарное уважение к старшим. Я уже молчу о минимальном воспитании дома.

Поэтому, когда мне совершенно незнакомый ребенок пишет просто "привет", "что делаешь", думаю, это неэтично. Сформулируй нормальный вопрос, я с удовольствием отвечу.

Также, с большим удовольствием я отправляю в блок людей, которые рассказывают, что я должен научить свою жену украинскому языку. Действительно, семья моей Тины всю жизнь прожила в Донецкой области, почему же они разговаривают по-русски. Вы серьезно? Тина прекрасно знает украинский, если на то пошло. И гораздо глобальнее представляет свое государство, чем высокопоставленные "диванные" критики!

Еще есть пласт подписчиков, которые не умеют держать дистанцию. Им нужно знать, что я подарил маме на день рождения, какой пробег у моей машины, "почему у вас до сих пор нет детей", "пускай Тина вытащит сережки из носа", "где вы живете" и так далее. Больше всего бесит, что эти люди пишут каждый день и комментируют все сторис. Извините, но ресурса на это у меня не хватает.

Я бы тут вспомнил еще пару видов заблокированных, но, думаю, вектор моей мысли достаточно понятен! Сразу хочу сказать, что я очень рад адекватной публике! Вам – респект. Сами видите, я всегда отвечу и замечу вашу активность на своей странице. Всем уважения и понимания.