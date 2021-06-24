Заборонив народжувати і травмував: Брітні Спірс виступила проти опікунства батька

Американська співачка Брітні Спірс вперше виступила проти свого батька в суді з вимогою усунути його від опікунства. Зірка розкрила приголомшливі деталі її умов життя, про які раніше всі тільки здогадувалися.

24 червня у Верховному суді Лос-Анджелеса відбулося слухання, на якому особисто була присутньою американська виконавиця Брітні Спірс. Вона виступила з вимогою призначити на роль свого опікуна Джоді Монтгомері, натомість батька усунути від опікунства над нею.

До слова Брітні Спірс вперше особисто виступить проти батька в суді

Брітні Спірс виступила проти батька в суді

Знаменитість заявила, що її батько Джеймі контролює її життя на 100 тисяч відсотків і "йому це подобається". Вона давала свідчення близько 20 хвилин, розповівши деталі її опікунства.

Я пережила травму, я хочу повернути своє життя, – висловилась Брітні Спірс.

Співачка наголосила, що працювала все своє життя, натомість нею користуються інші, а опікунство зірка назвала домовленістю, якою "зловживають".

Які умови поставив батько Брітні Спірс доньці

Виконавиця зізналась, що хоче вийти заміж та народити дітей. Та через опікунство вона не може здійснити своїх планів – батько заборонив Брітні видалити протизаплідну спіраль та відповідно отримати змогу завагітніти.

та відповідно отримати змогу завагітніти. Спірс також заявила, що батько змушував її приймати літій – препарат від біполярного розладу. Та Джеймі давав зірковій доньці занадто велику дозу. За її словами, після вживання ліків вона не могла розмовляти та поводилась ніби напідпитку.

її приймати літій – препарат від біполярного розладу. Та Джеймі давав зірковій доньці занадто велику дозу. За її словами, після вживання ліків вона не могла розмовляти та поводилась ніби напідпитку. Брітні Спірс наголосила, що опікунство приносить їй більше шкоди, аніж користі.

Відповідь адвокатів Джеймі Спірса

За словами команди батька знаменитості, він "занепокоєний" словами доньки.

Йому шкода бачити, як його дочка страждає і зазнає стільки болю. Містер Спірс любить свою дочку, і він дуже сумує за нею,

– повідомили адвокати.

Також юристи наголосили, що Джеймі Спірс добре виконував свою роботу щодо опікунства над донькою.

Реакція шанувальників

Варто зазначити, що під залою суду зібралося чимало небайдужих. Прихильники вийшли з плакатами з гаслами Free Britney (свободу Брітні). Хештег під таким самим гаслом у твітері став одним з найпопулярніших за останній день. Там фанати артистки підтримують її.

Опікунство над Брітні Спірс: коротко