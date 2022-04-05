Ведуча запитала Ірму, що вона може сказати про зірок – російських чи українських, які в минулі роки були "за Путіна" або відмовчувались, а тепер переїжджають і будують нову кар'єру. Зокрема йшлось про Анну Нетребко, яка фотографувалася з прапором ОРДЛО, а зараз нібито проти війни дає концерти за кордоном.

До слова Ірма Вітовська розповіла про свою участь у війні: "На всю країну ми стали одним Майданом"

Акторка для себе таких людей розділяє: деякі, на її думку, просто заробляли гроші, дехто переїхав і мовчав там, дехто не витримав та поїхав геть з Росії. Але Вітовська вважає, що краще змінити думку пізно, ніж ніколи.

Діячі культури просто заробляли. Це їхня професія, вони так годували себе, я теж не одразу відмовилася у 2014-му. Я остаточно порвала з Росією після Іловайська, для мене це принципове рішення. Я не осуджую тих, хто не зміг так зробити. Зараз я бачу, що краще пізно, ніж ніколи. Зараз зірки (українські, – Showbiz 24) взяли зброю, пішли воювати, волонтерять, пишуть звернення ,

– каже Вітовська.

А щодо тих, які переїхали в Росію до чи після 2014 року і ніяк не реагують на війну в Україні – це на їхній совісті.

"Ті, хто лишили Україну і поїхали в Росію – це їхнє сумління, що вони там сидять мовчать. Є такі, що повернулись звідти, а є й такі, що мовчать. Для мене вони стерті і зниклі, вони не існують в моїй реальності. Особливо це стосується українців, етнічних українців. Це взагалі родинна зневага і на це може бути прокльон. Я думаю що той, хто через родинну кров переступає, буде кров'ю политий", – каже Ірма.