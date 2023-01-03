Анатолій Анатоліч зізнався, чи забере сім'ю до України: коли це станеться

Дружина та діти шоумена Анатолія Анатоліча з початку війни живуть у Франції. Ведучий, який приїхав до них на свята, зізнався, коли сім'я повернеться до України.

Український ведучий Анатолій Анатоліч подбав про безпеку сім'ї ще на початку війни. Спершу вони виїхали з Києва, а потім вирушили до Франції. Хоч через кілька місяців Анатоліч повернувся додому, його діти й дружина залишаються за кордоном.

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Коли сім'я Анатоліча повернеться додому

На зимові свята шоумен поїхав до сім'ї у Францію. Він зробив з дружиною та дітьми кілька фото, а також зізнався, що хоче забрати родину додому.

Я ці дні зі своєю родиною, але вже скоро додому. Цієї весни планую повернути родину до Києва. 2023 рік буде роком нашої перемоги. Впевнений в цьому,

– поділився Анатолій Анатоліч.



Анатолій Анатоліч про сім'ю / Фото з інстаграм-сторіз Анатоліча

Анатолій Анатоліч про сім'ю / Фото з інстаграм-сторіз Анатоліча

Як сім'я Анатоліча переживала війну