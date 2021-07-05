Колишня екскерівника Офісу Президента України, яка зуміла підкорити головного "Холостяка" країни, зізналась, що поряд з Михайлом Заливакою вона справжня. За це вона і любить бізнесмена. Для Анни Богдан вкрай важливо бути на одній хвилі з коханою людиною і не соромитися своїх емоцій.

До теми Михайло Заливако захопив романтичним фото з Анною Богдан

"Для мене, комфортно тоді, коли з коханою людиною можна бути самою собою, жартувати, дуріти, не боятися висловити свою думку і, коли мене щось не влаштовує, мені важливо розуміти, що мене почують", – поділилась переможниця "Холостяка".

Нові фото Михайла Заливаки та Анни Богдан

Пара з "Холостяка" захопила шанувальників романтичними кадрами. Дівчина позувала в трендових широких джинсах з необробленим краєм і білосніжному топі, який розкішно підкреслював її засмагу. Волосся вона розпустила і не стала наносити макіяж.

Тоді як Михайло зображений у чорних шортах з принтом і темно-синій футболці. Вони позували на дерев'яних сходах. Анна Богдан горнулась до коханого й обіймала його, а він весело реготав на камеру.

Михайло Заливако з Анею Богдан / Фото з інстаграму переможниці "Холостяка"

Михайло Заливако з Анею Богдан / Фото з інстаграму переможниці "Холостяка"