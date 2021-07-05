Бывшая экс-руководителя Офиса Президента Украины, которая сумела покорить главного "Холостяка" страны, призналась, что рядом с Михаилом Заливакой она настоящая. За это она и любит бизнесмена. Для Анны Богдан крайне важно быть на одной волне с любимым человеком и не стесняться своих эмоций.

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"Для меня, комфортно тогда, когда с любимым человеком можно быть самим собой, шутить, дурачиться, не бояться высказать свое мнение и, когда меня что-то не устраивает, мне важно понимать, что меня услышат", – поделилась победительница "Холостяка".

Новые фото Михаила Заливаки и Анны Богдан

Пара из "Холостяка" очаровала поклонников романтическими кадрами. Девушка позировала в трендовых широких джинсах с необработанным краем и белоснежном топе, который роскошно подчеркивал ее загар. Волосы она распустила и не стала наносить макияж.

Тогда как Михаил изображен в черных шортах с принтом и темно-синей футболке. Они позировали на деревянной лестнице. Анна Богдан прижималась к любимому и обнимала его, а он весело хохотал на камеру.



Михаил Заливако с Аней Богдан / Фото из инстаграма победительницы "Холостяка"



Михаил Заливако с Аней Богдан / Фото из инстаграма победительницы "Холостяка"