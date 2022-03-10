За кожного стоятиму горою, – Даніель Салем про побратимів в одеській теробороні
Джерело:інстаграм Даніеля Салема
Український ресторатор і телеведучий Даніель Салем став членом Одеської територіальної оборони, де знайшов рідних по духу чоловіків. Під промовистим фото з командою він зізнався, що за кожного боротиметься до останнього.
Майже від початку російського наступу Даніель Салем служить своєму рідному місту з іншими чоловіками. 38-річний одесит готується до можливої атаки російських військ, проте не втрачає запалу та духу, яким теж сповнені усі його побратими.
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Служіння іншим – це орендна плата, яку ви сплачуєте за свою кімнату тут, на Землі. З гордістю служу тобі, моя Україно! За кожного з вас, хлопці, стоятиму горою! За 12 днів ми стали сім'єю!
– емоційно написав Салем.
На знімку 27 чоловіків із Даніелем в центрі одягнені у військове спорядження та мають зброю в руках.
Даніель Салем з побратимами в територіальній обороні Одеси / Фото з інстаграму ведучого
Реакція мережі
Підписники 38-річного чоловіка розчулились від такого фото з українськими легінями, тому засипали їх коментарями. Серед них була й співачка Злата Огнєвіч та психолог Олена Друма:
- "Героям Слава! Я вами пишаюся";
- "Нехай вас всіх Бог береже!";
- "Слава Україні! Дякуємо!!!! Нехай вас Бог береже";
- "Молимося за вас, наші захисники";
- "Місто може спати спокійно";
- "Дякую!";
- "Нехай прибудуть ангели з вами, хлопці";
- "Любимо Вас, мої хороші. Одесу безмежно любимо! Україна!"
Зазначимо, що раніше Даніель Салем публікував в інстаграмі миловидне відео, де його маленька донька спілкується з ним по відеозв'язку, поки той – у територіальній обороні міста.
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