За день до ефіру "Танців з зірками": Артур Логай травмував ногу й потрапив у лікарню

28-річний Артур Логай, якому пророкують перемогу на "Танцях з зірками", отримав серйозну травму. Під час нічної репетиції з Анною Кареліною він до крові розсік ногу. У лікарні йому наклали кілька швів.

Після виходу серіалу "Моя улюблена Страшко" кар'єра Артура Логая пішла вгору. Участь у п'ятому сезоні "Танців з зірками" він поєднує зі зйомками в комедійній картині, де грає з Ксенією Мішиною. Так, вчити нову хореографію йому доводиться на знімальному майданчику або вночі.

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Під час однієї з нічних репетицій з Анною Кареліною Артур Логай розсік ногу. Партнерка актора не розкриває деталі інциденту, однак наголошує, що травма серйозна.

У лікарню учасник "Танців з зірками" потрапив просто з паркету – у танцювальних туфлях, спортивних штанах і футболці. Посеред ночі йому наклали кілька швів.

"Я у мами танцівник. Трохи більше як доба до ефіру. Тепер ви знаєте, де я був минулої ночі", – підписав Артур Логай фото з лікарні.

Артур Логай травмував ногу / Фото з інстаграму учасника "Танців з зірками"

Фани припускали, що він може відмовитися від участі в 7 випуску проєкту, адже отримав травму за день до прямого ефіру. Однак актор заявив, що буде робити максимум і вийде на паркет "Танців з зірками".

Лікар сказав, що шви накладені нормально, усе добре. Сьогодні в бій,

– розповів Артур Логай в інстаграм-сторіс.