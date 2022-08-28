"Кров'ю своєю змивати ганьбу": Юрко Юрченко звернувся з пропозицією до Івана Дорна

Музикант Юрко Юрченко, який боронить Україну, різко звернувся до Івана Дорна. Він запропонував колишньому гастролеру взяти автомат в руки та піти на фронт.

Фронтмен гурту Yurcash Юрко Юрченко спершу служив у територіальній обороні, а згодом перейшов у склад добровольчого батальйону "Карпатська Січ". З пропозицією теж піти на фронт артист звернувся до Івана Дорна.

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Юрченко звернувся до Дорна

До Дня Незалежності Іван Дорн випустив пісню українською мовою "Нескорена". Цей трек роздратував Юрка Юрченка.

Нічне. На нулі. Не сплю після важкого дня. Побачив на свою голову Дорна з піснею українською мовою. Ти признаєшся в любові до України?! І що? Нічого до того не було? Мені ще пам‘ять не відшибло від постійних прильотів,

– емоційно написав музикант.

Лідер гурту Yurcash запропонував Дорну замість україномовних пісень відмивати репутацію на фронті. На його думку, лише так можна вибілитися після гастролей в росії.

"Автомат в руки і на передову кров‘ю своєю змивати ганьбу. А так – пішов нах*й, Ванька, і всі іжи з тобою мудаки", – додав Юрченко.

Як інші артисти ставляться до Івана Дорна

Арсен Мірзоян вважає, що тепер з гастролями в росії нічого не зробиш, бо це – минуле. Натомість він звернув увагу на те, що не треба тепер допустити цього знову й разом рухатись до перемоги.

Alyona Alyona порівняла Івана Дорна з Максом Барських. На її думку, Барських точно вибілив свою репутацію, тоді як Дорн зробив недостатньо.