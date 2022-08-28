Фронтмен группы Yurcash Юрко Юрченко сначала служил в территориальной обороне, а затем перешел в состав добровольческого батальона "Карпатська Січ". С предложением тоже уйти на фронт артист обратился к Ивану Дорну.

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Юрченко обратился к Дорну

Ко Дню Независимости Иван Дорн выпустил песню на украинском языке "Нескорена". Этот трек разозлил Юрка Юрченко.

Ночное. На нуле. Не сплю после тяжелого дня. Увидел на свою голову Дорна с песней на украинском языке. Ты признаешься в любви к Украине? И что? Ничего до этого не было? Мне еще память не отшибло от постоянных прилетов,

– эмоционально написал музыкант.

Лидер группы Yurcash предложил Дорну вместо украиноязычных песен отмывать репутацию на фронте. По его мнению, только так можно выбелиться после гастролей в России.

"Автомат в руки и на передовую кровью своей смывать позор. А так – пошел нах*й, Ванька, и все ижи с тобой мудаки", – добавил Юрченко.

Отметим, сейчас Иван Дорн помогает Украине финансово. С мая он гастролировал с благотворительными концертами и собрал 3 миллиона гривен, из которых 500 тысяч пожертвовал в фонд Маши Ефросининой.

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