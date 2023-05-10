Прощався з життям, – Юрко Юрченко розповів, як вперше потрапив під обстріл і чому пішов у ЗСУ

Український співак Юрко Юрченко, лідер гурту Юркеш, який воює на фронті у складі батальйону Карпатська Січ, розповів про бойовий досвід. Він пригадав, як вперше потрапив під обстріл та зізнався, чому пішов у ЗСУ.

В інтерв'ю ЖВЛ артист розповів про свою службу. Юрко Юрченко відверто сказав, на яких напрямках воював та чим займався на фронті.

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Зокрема, музикант зізнався – коли перший раз потрапив під обстріл, то біг дуже швидко і подумки прощався з життям.

Я зрозумів та відчув, наскільки все серйозно. Ти готовий… Готовий до того, що можеш загинути. А інакше навіщо ти сюди прийшов, стати обузою для товаришів?,

– каже він.

За словами Юрченка, він не обговорював із сім'єю своє рішення піти на фронт. "Ми дорослі люди, і кожен має свій вибір", – пояснив він.

Юрко Юрченко спочатку захищав Київ, а потім відвойовував Харківщину. Він наголосив, що не мав жодного досвіду на початку війни.

Я навіть був зв’язківцем. На мене залишили всі рації і сказали: "Іди прошивай їх". А я це вперше бачу, нічого не знаю. Ютуб в поміч! У мене взагалі не було військового досвіду. Але я був щасливий, що я потрібен тут і зараз,

– зізнався він.

Дивіться інтерв'ю з Юрком Юрченком: відео ЖВЛ

До слова, нещодавно Юрко Юрченко зворушив історією про свого сина, який святкував день народження. За його словами, 10-річний Джастін попросив у тата-військового лише одне – щоб той повернувся додому живий. "Плачу і радію, що маю таких діток", – сказав тоді співак.