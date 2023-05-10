В интервью ЖВЛ артист рассказал о своей службе. Юрко Юрченко откровенно сказал, на каких направлениях воевал и чем занимался на фронте.

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В частности, музыкант признался – когда первый раз попал под обстрел, то бежал очень быстро и мысленно прощался с жизнью.

Я понял и почувствовал, как все серьезно. Ты готов… Готов к тому, что можешь погибнуть. А иначе зачем ты сюда пришел, стать обузой для товарищей?

– говорит он.

По словам Юрченко, он не обсуждал с семьей свое решение уйти на фронт. "Мы взрослые люди, и каждый имеет свой выбор", – объяснил он.

Юрко Юрченко сначала защищал Киев, а затем отвоевывал Харьковщину. Он подчеркнул, что не имел ни одного опыта в начале войны.

Я даже был связным. На меня оставили все рации и сказали: "Иди прошивай их". А я это вижу впервые, ничего не знаю. Ютуб в помощь! У меня вообще не было военного опыта. Но я был счастлив, что я нужен здесь и сейчас,

– признался он.

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К слову, недавно Юрко Юрченко встряхнул историей о своем сыне, праздновавший день рождения. По его словам, 10-летний Джастин попросил у папы-военного только одно – чтобы тот вернулся домой живой. "Плачу и радуюсь, что у меня такие дети", – сказал тогда певец.