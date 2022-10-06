Фронтмен гурту Yurcash Юрко Юрченко поділився, що днями його наймолодший син Джастін святкував день народження. Хлопцю виповнилося 10 років.

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Юрко Юрченко привітав сина

Музикант розповів, що зателефонував сину у день його народження. Між ними відбулась зворушлива розмова, в якій Джастін розповів, що б хотів у подарунок.

Сьогодні в мого молодшого синусоїда Джастіна днюха! Перший ювілей! 10 років двіжує! Телефоную: -"Бро (ми так спілкуємось), що хочеш на день народження?" – "Вертайся живим…" Плачу і радію, що маю таких діток!..

– написав Юрко Юрченко.

Співак додав, що мріє про те, "щоб наступним поколінням ніколи вже не прийшлось робити тої брудної роботи, яку ми маємо зараз!". Він додав, що все ж таки пропонує синові, який подарунок обрати – "ігрові навушники чи трофейного танка".



Син Юрка Юрченка / Фото з фейсбуку музиканта

Нагадаємо, Юрко Юрченко захищає Україну від російських окупантів у складі добровольчого батальйону "Карпатська Січ".

У коментарях під зворушливим дописом музиканта його сина вітають з днем народження та діляться побажаннями: