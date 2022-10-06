Фронтмен гурту Yurcash Юрко Юрченко поділився, що днями його наймолодший син Джастін святкував день народження. Хлопцю виповнилося 10 років.
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Юрко Юрченко привітав сина
Музикант розповів, що зателефонував сину у день його народження. Між ними відбулась зворушлива розмова, в якій Джастін розповів, що б хотів у подарунок.
Сьогодні в мого молодшого синусоїда Джастіна днюха! Перший ювілей! 10 років двіжує! Телефоную: -"Бро (ми так спілкуємось), що хочеш на день народження?" – "Вертайся живим…" Плачу і радію, що маю таких діток!..
– написав Юрко Юрченко.
Співак додав, що мріє про те, "щоб наступним поколінням ніколи вже не прийшлось робити тої брудної роботи, яку ми маємо зараз!". Він додав, що все ж таки пропонує синові, який подарунок обрати – "ігрові навушники чи трофейного танка".
Син Юрка Юрченка / Фото з фейсбуку музиканта
У коментарях під зворушливим дописом музиканта його сина вітають з днем народження та діляться побажаннями:
- "Миру, все інше буде";
- "Вітання";
- "Здійснення всіх найзаповітніших мрій і сподівань парубку";
- "Щиро вітаємо. Здоров'я, мирного неба";
- "Юрко, вертайся живим до дітей ! Обов‘язково";
- "Справжній козак".