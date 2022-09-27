Хохли дупу надеруть: продюсер Полякової потролив Бардаша через російський паспорт і мобілізацію

Майже тиждень, як путін оголосив про часткову мобілізацію в росії, а в мережі все ніяк не закінчуються меми про зірок у лавах окупантів. Продюсер Олі Полякової Михайло Ясинський пожартував, що невдовзі й Юра Бардаш може повернутися в Україну, адже в нього буде російський паспорт.

Після ганебної втечі з Грузії експродюсер Wellboy Юрій Бардаш назвався Георгієм і готується отримати російський паспорт. Засновник компанії Secret Service, яка продюсує Олю Полякову, зауважив, що це як ніколи вчасно, адже тепер він сам може стати тим російським солдатом, який, за його ж словами, "прийде і звільнить" українців.

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Продюсер Полякової потролив Бардаша

Михайло Ясинський запостив у фейсбуці вірусне відео, де на уривок з трансляції Юрія Бардаша наклали ниття грузина з російським паспортом. Той скиглив, що міг би продавати картоплю в Тбілісі, але тепер йому доведеться загинути на війні в Україні.

"Усе життя мучився, цей паспорт робив, щоб росіянином стати, а тепер мене заберуть, щоб мені хохли дупу надерли і грохнули? Нах*й я його тоді робив? Краще б мене у Грузію депортнули, зате я б живий і здоровий ходив, картоплю копав. Взимку продавав би, через п'ять років опеля купив би або форд транзит, возив би в Тбілісі картоплю так само продавав. Через два-три роки одружився б, жив би спокійно. А не зараз – за шкірку візьмуть, заберуть, в окоп кинуть, ракета прилетить", – звучить у відео нібито з уст Бардаша.

Обіцяв собі не згадувати про цього манкурта, який побіг до Грузії, а звідти до росії. Але щось не стримався, коли днями побачив його черговий стрім про паспорт, а в якомусь телеграм-каналі почув чийсь запис. І якось воно само все стало на свої місця,

– прокоментував Михайло Ясинський.

У коментарях теж відреагували з гумором: