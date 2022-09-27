После позорного бегства из Грузии экс-продюсер Wellboy Юрий Бардаш назвался Георгием и готовится получить российский паспорт. Основатель компании Secret Service, что продюсирует Олю Полякову, отметил, что это как никогда вовремя, ведь теперь он сам может стать тем российским солдатом, который, по его же словам, "придет и освободит" украинцев.

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Продюсер Поляковой потролил Бардаша

Михаил Ясинский запостил в фейсбуке вирусное видео, где на отрывок из трансляции Юрия Бардаша наложили нытье грузина с российским паспортом. Тот скулил, что мог бы продавать картошку в Тбилиси, но теперь ему придется погибнуть на войне в Украине.

"Всю жизнь мучился, этот паспорт делал, чтобы россиянином стать, а теперь меня заберут, чтобы мне хохли ж*пу надрали и грохнули? Нах*й его тогда делал? Лучше бы меня в Грузию депортнули, зато я бы живой и здоровий ходил, картошку копал. Зимой продавал бы, через пять лет опеля купил бы или форд транзит, возил бы в Тбилиси картошку так же продавал. Через два-три года женился бы, жил бы спокойно. А не сейчас – за шкурку возьмут, заберут, в окоп кинут, ракета прилетит", – звучит в видео якобы из уст Бардаша.

Обещал себе не вспоминать об этом манкурте, который побежал в Грузию, а оттуда в россию. Но что-то не сдержался, когда на днях увидел его очередной стрим о паспорте, а в каком-то телеграм-канале услышал чью-то запись. И как-то оно само все стало на свои места,

– прокомментировал Михаил Ясинский.

В комментариях тоже отреагировали с юмором: