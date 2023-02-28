Дружина Юрія Ткача зворушливо привітала чоловіка з річницею та показала кумедні фото з весілля

Дружина актора та коміка Юрія Ткача ніжно привітала його з 9 річницею шлюбу. Вікторія показала архівні кадри з їхнього весілля, які розвеселили мережу.

Актор студії "Квартал 95" Юрій Ткач 28 лютого святкує дев'яту річницю шлюбу з коханою Вікторією. Загалом пара у стосунках майже 11 років.

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У соцмережах дружина Ткача ніжно привітала чоловіка зі святом та подякувала долі за те, що звела її з Юрієм.

Майже 11 років разом! Вже 10 років нашій Бусі (собаці). Сьогодні 9-та річниця весілля. А Лізі вже 8 років… Вірю в долю і в те, що вона знає трохи більше за нас… Стільки років вона водила нас поруч одне з одним, наче готувала нас до зустрічі… А потім просто штовхнула одне до одного,

– написала Вікторія.

Жінка додала, що відтод в її серці було кохання до Юрія, а в душі – віра в пару. "Без тебе навіть не дихаю..", – зворушливо написала Вікторія до чоловіка.

Також дружина Юрія Ткача опублікувала архівні фото, які були зроблені під час їхнього весілля.

Світлини з весілля Юрія Ткача та його дружини Вікторії / Фото з її інстаграму

Юрій Ткач теж привітав дружину

У соцмережі на свой сторінці Ткач оприлюднив миле відео з дружиною Вікторією. Воно дещо сповільнене, на що Юрій написав, що "на відміну від відео, час плине швидко…".

Не можу в це повірити, вже 9 років разом, офіційно… Неофіційно, по відчуттям, знаю тебе все життя. Безмежно люблю та вірю в продовження нашої історії кохання,

– написав він.



До речі, у коментарях закоханих з річницею привітала танцівниця Ілона Гвоздьова. Вона написала: "Вітаю вас і бажаю витримки, міцної сім'ї, здоров'я і шаленого кохання".

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