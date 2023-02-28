Актер студии "Квартал 95" Юрий Ткач 28 февраля отмечает девятую годовщину брака с любимой Викторией. В общей сложности пара в отношениях почти 11 лет.

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В соцсетях жена Ткача нежно поздравила мужа с праздником и поблагодарила судьбы за то, что свела ее с Юрием.

Почти 11 лет вместе! Уже 10 лет нашей Бусе (собаке). Сегодня 9-я годовщина свадьбы. А Лиге уже 8 лет… Верю в судьбу и в то, что она знает немного больше нас… Столько лет она водила нас рядом друг с другом, словно готовила нас к встрече… А потом просто толкнула друг друга,

– написала Виктория.

Женщина добавила, что с тех пор в ее сердце была любовь к Юрию, а в душе – вера в пару. "Без тебя даже не дышу..", – трогательно написала Виктория мужу.

Также жена Юрия Ткача опубликовала архивные фото, сделанные во время их свадьбы.

Фото из свадьбы Юрия Ткача и его жены Виктории / Фото из ее инстаграммы

Юрий Ткач тоже поздравил жену

В соцсети на своей странице Ткач обнародовал милое видео с супругой Викторией. Оно несколько замедлено, на что Юрий написал, что "в отличие от видео, время идет быстро…".

Не могу в это поверить, уже 9 лет вместе официально… Неофициально, по ощущениям, знаю тебя всю жизнь. Безгранично люблю и верю в продолжение нашей истории любви,

– написал он.



Кстати, в комментариях влюбленных с годовщиной поздравила танцовщица Илона Гвоздева. Она написала: "Приветствую вас и желаю выдержки, крепкой семьи, здоровья и безумной любви".

Другие пользователи также присоединились к поздравлениям: