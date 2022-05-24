Як з'ясовується зараз, частина українського шоу-бізнесу знала, що Росія нападе саме вранці 24 лютого. Серед них і Юрій Ткач. Про повномасштабну війну йому сказали близькі друзі, але нібито не зі "Студії Квартал 95".

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Юрій Ткач знав про вторгнення Росії

Нам невпинно казала не одна людина, що війна розпочнеться о 4-6 годині ранку, що почнеться бомбардування,

– зізнався Юрій Ткач.

Тож його сім'я вже мала план. Після перших вибухів у Києві гуморист з дружиною Вікою, донькою Лізою, подругою-акторкою Іриною Гатун і її мамою поїхав до друга, в якого великий приватний будинок у Києві. Напередодні той казав Ткачу: "Давайте до мене, вперед. У мене є розкішний підвал, у мене є крупи, у мене є що їсти на перший час".

Чому Юрій Ткач вивіз сім'ю в Болгарію

Цілих три тижні комік з рідними жив у друга – служив у теробороні й планував пересидіти війну там. Однак коли "почали валити по Києву", його 7-річна донька стала здригатися. Тоді Юрій Ткач зрозумів, що її треба вивозити в безпечне місце.

Ніч, будинок труситься, ми спускаємося вниз, а Ліза сидить і просто отак тарабанить: "Це все нормально, нічого страшного. Це або ППО спрацювало, або не долетіло. По нам не попало, це далеко". І вона починає проговорювати всі добрі фрази, які ми казали їй,

– пригадав Юрій Ткач.

Дружина гумориста вирішила евакуюватися в Болгарію. До кордону її віз чоловік, який намагався тримати себе в руках.

"Ми фактично прощалися, казали одне одному "до побачення", але на невизначений час. Тому усе було сумбурно. Я пам'ятаю дуже багато сліз. Моє завдання було – не піддаватися на цю жіночу провокацію, а стояти стержнем. Треба було їх навпаки підтримати, підбадьорити, сказати, що все нормально, коли завгодно ви зможете приїхати назад, повернутися, і все буде добре", – розповів Юрій Ткач.

Повне інтерв'ю Юрія Ткача зі Славою Дьоміним: дивіться відео онлайн (про загиблих на війні друзів на 6:40)

До слова, нещодавно комік зустрівся з дружиною і донькою, яких не бачив два місяці. Вони приїжджали в Україну, у Чернівці, лише на два дні.