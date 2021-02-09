Популярний український гуморист та актор "Кварталу 95" Юрій Ткач раніше тісно спілкувався з Володимиром Зеленським. Однак після обрання останнього президентом стосунки друзів кардинально змінились. Комік поділився, що тепер звертається до політика на "ви".

Після обрання Володимира Зеленського на посаду президента України його життя кардинально змінилося. Він передав повноваження керівника студії "Квартал 95" іншим гумористам і присвятив себе політиці. Через щільний графік Зеленський вкрай рідко знаходить час для старих друзів. Змінилося і його спілкування з Юрієм Ткачем.

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Юрій Ткач про стосунки з Володимиром Зеленським

Комік не приховує, що саме Володимир Зеленський два роки тому посприяв його гумористичній кар'єрі, запросивши в "Квартал 95". Раніше вони гарно товаришували, однак відтоді, як Зеленський став президентом, контактують значно рідше. За словами Юрія Ткача, зараз у них немає прямого зв'язку. Крім того, до політика він звертається на "ви" і по батькові – Володимире Олександровичу.

Звертаюсь на "ви", звичайно ж. Це мій президент, наш президент. Це дуже поважна посада,

– наголосив Юрій Ткач.

Суддя "Ліги сміху" не приховує, що на президентських виборах 2019 року голосував за Володимира Зеленського. Він і зараз підтримує його як політика та щиро хоче, щоб йому вдалось реалізувати задумане.

"Я дуже хочу, щоб у нього все вийшло. Але не тільки від нього все залежить, але ще й від кожного з нас", – зауважив Юрій Ткач.