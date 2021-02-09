Звертаюсь на "ви": Юрій Ткач розповів про стосунки з Володимиром Зеленським
Популярний український гуморист та актор "Кварталу 95" Юрій Ткач раніше тісно спілкувався з Володимиром Зеленським. Однак після обрання останнього президентом стосунки друзів кардинально змінились. Комік поділився, що тепер звертається до політика на "ви".
Джерело:"Зірковий шлях"
Після обрання Володимира Зеленського на посаду президента України його життя кардинально змінилося. Він передав повноваження керівника студії "Квартал 95" іншим гумористам і присвятив себе політиці. Через щільний графік Зеленський вкрай рідко знаходить час для старих друзів. Змінилося і його спілкування з Юрієм Ткачем.
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Юрій Ткач про стосунки з Володимиром Зеленським
Комік не приховує, що саме Володимир Зеленський два роки тому посприяв його гумористичній кар'єрі, запросивши в "Квартал 95". Раніше вони гарно товаришували, однак відтоді, як Зеленський став президентом, контактують значно рідше. За словами Юрія Ткача, зараз у них немає прямого зв'язку. Крім того, до політика він звертається на "ви" і по батькові – Володимире Олександровичу.
Звертаюсь на "ви", звичайно ж. Це мій президент, наш президент. Це дуже поважна посада,
– наголосив Юрій Ткач.
Суддя "Ліги сміху" не приховує, що на президентських виборах 2019 року голосував за Володимира Зеленського. Він і зараз підтримує його як політика та щиро хоче, щоб йому вдалось реалізувати задумане.
"Я дуже хочу, щоб у нього все вийшло. Але не тільки від нього все залежить, але ще й від кожного з нас", – зауважив Юрій Ткач.
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