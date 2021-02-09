Популярный украинский юморист и актер "Квартала 95" Юрий Ткач ранее тесно общался с Владимиром Зеленским. Однако после избрания последнего президентом отношения друзей кардинально изменились. Комик поделился, что теперь обращается к политику на "вы".

После избрания Владимира Зеленского на пост президента Украины его жизнь кардинально изменилась. Он передал полномочия руководителя студии "Квартал 95" другим юмористам и посвятил себя политике. Из-за плотного графика Зеленский крайне редко находит время для старых друзей. Изменилось и его общение с Юрием Ткачом.

К теме После выступления на "Рассмеши комика" Леся Никитюк попала в "Орел и решка" благодаря Зеленскому

Юрий Ткач об отношениях с Владимиром Зеленским

Комик не скрывает, что именно Владимир Зеленский два года назад помог его юмористической карьере, пригласив в "Квартал 95". Ранее они хорошо дружили, однако с тех пор, как Зеленский стал президентом, контактируют значительно реже. По словам Юрия Ткача, сейчас у них нет прямой связи. Кроме того, к политику он обращается на "вы" и по отчеству – Владимир Александрович.

Обращаюсь на "вы", конечно же. Это мой президент, наш президент. Это очень важная должность,

– отметил Юрий Ткач.

Судья "Лиги смеха" не скрывает, что на президентских выборах 2019 года голосовал за Владимира Зеленского. Он и сейчас поддерживает его как политика и искренне хочет, чтобы ему удалось реализовать задуманное.

"Я хочу, чтобы у него все получилось. Но не только от него все зависит, но еще и от каждого из нас", – отметил Юрий Ткач.