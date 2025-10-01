Про це він розповів в інтерв'ю, яке вийшло на ютуб-каналі Аліни Доротюк.

Юрій заявив, що хотів би приїхати на Батьківщину, проте наразі не розголошує, коли саме це може відбутися. Водночас додав, що продовжує працювати з артистами, які залишаються в Україні.

Я кожного дня спілкуюся з командою, дивлюся новинки (музичні – 24 Канал). Я постійно знаходжуся в українському контексті. З контексту музики неможливо випасти. Контекст музики присутній скрізь у світі. Де б ти не був – музика навколо нас,

– заявив продюсер.

Інтерв'ю з Юрієм Нікітіним: дивіться відео онлайн

Напередодні колишня дружина Юрія Нікітіна Ольга Горбачова в інтерв'ю на ютуб-каналі Слави Дьоміна розповіла, що вони з чоловіком та двома доньками емігрували до Сполучених Штатів влітку 2021 року.

Чому Юрій Нікітін виїхав за кордон?