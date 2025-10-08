Про це повідомляє Showbiz 24 з посиланням на інстаграм Нікітіна. Він опублікував спільне фото з Камінською.
Зовсім забув, що наступний рік – рік святкування 20-ї річниці з дня народження гурту "НеАнгели", але Слава Камінська нагадала. Валенсія – дивовижне місто, яке сповнене приємними несподіванками,
– написав Юрій Нікітін.
Юрій Нікітін і Слава Камінська / Фото з інстаграму продюсера
Камінська поділилась ще кількома селфі з Нікітіним. Щоправда, співачка написала допис російською мовою, яку продовжує толерувати під час повномасштабного вторгнення.
Коли мені кажуть: "Я виросла на ваших піснях" – я досі не знаю, плакати чи радіти. Якщо чесно, майже 20 років пролетіли так швидко, що мій шок у шоці. Час так швидко вислизає, що залишається лише жартувати, щоб не заплакати. Стільки всього минуло, стільки всього змінилося. А здається, ніби все це було вчора,
– зазначила Слава.
Камінська і Нікітін зустрілися у Валенсії / Фото з інстаграму співачки
Слава Камінська з Юрієм Нікітіним / Фото з інстаграму співачки
Для довідки! Під час повномасштабного вторгнення Слава Камінська проживає за кордоном. Юрій Нікітін разом з Ольгою Горбачовою та їхніми двома доньками виїхав до США ще у 2021 році.
Нагадаємо, нещодавно в інтерв'ю Аліні Доротюк Юрій Нікітін розповів, що пропонував екссолісткам гурту "НеАнгели" возз'єднатися, але домовленостей досягти не вдалося.
Що відомо про гурт "НеАнгели"?
Юрій Нікітюк створив український попгурт "НеАнгели" у липні 2006 року. Солістками були Вікторія Сміюха та Слава Камінська. У репертуарі колективу – російськомовні пісні.
Дебютний альбом гурту "Номер один" вийшов у грудні 2006 року. До нього увійшли такі популярні треки: "Юра, прости", "Ты из тех самых", "Танцуй со мной" та інші.
Колектив розпався у 2021 році. "НеАнгели" проіснували 15 років.