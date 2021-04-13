Оля Цибульська пригадала, як Юрій Нікітін хотів зробити з неї другу Ірину Білик

Музична кар'єра Олі Цибульської почалася після перемоги на "Фабриці зірок" 2007 року, продюсером якої був Юрій Нікітін. Тоді в співачки закрадалися думки, що наставник хоче перетворити її на Ірину Білик.

У першому сезоні талант-шоу "Фабрика зірок" артистка Оля Цибульська перемогла в складі дуету "Опасные связи", в якому співала з екскоханим Олександром Бодянським. Участь в реаліті принесла їй не лише омріяну популярність, а й розчарування через зміну образу.

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Продюсер Юрій Нікітін дав вказівку стилістам перефарбувати Цибульську в білявку. Тоді дівчина була дуже зла на наставника, адже думала, що він хоче зробити з неї другу Ірину Білик чи Ольгу Горбачову.

Я навіть в якийсь момент запитала Юру: "Це що, твоя еротична фантазія? Я Горбачова, Білик, хто я? Навіщо це було? Я не хочу за вас заміж",

– пригадала Оля Цибульська.

Додамо, до 2007 року Юрій Нікітін та Ірина Білик вже розірвали творчий тандем і роман після восьми років цивільного шлюбу. На той час продюсер вже був одружений з екссолісткою гурту "Арктика" Ольгою Горбачовою, з якою спочатку розлучився, а тоді зійшовся вдруге 2016 року.

Нагадаємо, восени минулого року Оля Цибульська кардинально змінила імідж. Напередодні свого 35-річчя співачка зробила дуже коротку стрижку.