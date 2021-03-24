Українська телеведуча та співачка Оля Цибульська приголомшила прихильників фотосесією на тлі безмежного моря. Артистка здивувала зухвалим образом та вкотре показала свою жіночність та звабливість.

Оля Цибульська вміє дивувати. Вона показала варіант стильного образу, а також поділилася з багатотисячною аудиторією підписників своїми роздумами.

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Look Олі Цибульської

Зірка постала перед камерою на тлі безмежного Чорного моря та синього неба. Цибульська одягнула чорні шкіряні штани та водолазку. Серед верхнього одягу обрала біле пальто, яке не застібала. Такий аутфіт поєднала з білими черевиками на підборах.

Особливого шарму та зухвалості образові Олі додали оригінальні сонцезахисні окуляри. Вуха вона прикрасила блискучими сережками. Волосся співачка вклала назад, а на обличчі зробила макіяж з нюдовою помадою на губах.

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Що Цибульська написала в публікації

"Ми живемо так, ніби можна переписати. Так, наче вічні як музика Моцарта. І тільки коли впираємось в життя буквально – відчуваємо, що час – найшвидша електричка. Хто навколо? Куди я іду? Чи варто стільки годин на такій швидкості в цьому вагоні? Є ж інші, які не спішать і щасливі", – зазначила Оля.

І я вчусь. Спішити повільно. Розраховувати сили і помічати сиві волоски. Це не старість. Це час ставить закладки в мою голову: "Не забудь найважливіше. Не бійся жити. Зрозумієш тільки тоді, коли спробуєш,

– наголосила артистка.

Також Цибульська додала, коли знімала сторіз, то побачила у себе на голові 3 сиві волосинки. І лише посміялася над собою.