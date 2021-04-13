Музыкальная карьера Оли Цыбульской началась после победы на "Фабрике звезд" 2007 года, продюсером которой был Юрий Никитин. Тогда у певицы закрадывались мысли, что наставник хочет превратить ее в Ирину Билык.

В первом сезоне талант-шоу "Фабрика звезд" артистка Оля Цибульская победила в составе дуэта "Опасные связи", в котором пела с бывшиим возлюбленным Александром Бодянским. Участие в реалити-шоу принесло ей не только желанную известность, но и разочарование из-за смены образа.

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Продюсер Юрий Никитин дал указание стилистам перекрасить Цибульскую в блондинку. Тогда девушка была очень зла на наставника, так как думала, что он хочет сделать из нее вторую Ирину Билык или Ольгу Горбачеву.

Я даже в какой-то момент спросила Юру: "Это что, твоя эротическая фантазия? Я Горбачева, Билык, кто я? Зачем это было? Я не хочу за вас замуж",

– вспомнила Оля Цибульская.

Добавим, к 2007 году Юрий Никитин и Ирина Билык уже разорвали творческий тандем и роман после восьми лет гражданского брака. В то время продюсер уже был женат на экс-солистке группы "Арктика" Ольге Горбачевой, с которой сначала развелся, а потом сошелся во второй раз в 2016 году.

Напомним, осенью прошлого года Оля Цибульская кардинально изменила имидж. Накануне своего 35-летия певица сделала очень короткую стрижку.