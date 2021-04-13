Оля Цибульская вспомнила, как Юрий Никитин хотел сделать из нее вторую Ирину Билык
Музыкальная карьера Оли Цыбульской началась после победы на "Фабрике звезд" 2007 года, продюсером которой был Юрий Никитин. Тогда у певицы закрадывались мысли, что наставник хочет превратить ее в Ирину Билык.
Источник:"Невероятная правда о звездах"
В первом сезоне талант-шоу "Фабрика звезд" артистка Оля Цибульская победила в составе дуэта "Опасные связи", в котором пела с бывшиим возлюбленным Александром Бодянским. Участие в реалити-шоу принесло ей не только желанную известность, но и разочарование из-за смены образа.
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Продюсер Юрий Никитин дал указание стилистам перекрасить Цибульскую в блондинку. Тогда девушка была очень зла на наставника, так как думала, что он хочет сделать из нее вторую Ирину Билык или Ольгу Горбачеву.
Я даже в какой-то момент спросила Юру: "Это что, твоя эротическая фантазия? Я Горбачева, Билык, кто я? Зачем это было? Я не хочу за вас замуж",
– вспомнила Оля Цибульская.
Добавим, к 2007 году Юрий Никитин и Ирина Билык уже разорвали творческий тандем и роман после восьми лет гражданского брака. В то время продюсер уже был женат на экс-солистке группы "Арктика" Ольге Горбачевой, с которой сначала развелся, а потом сошелся во второй раз в 2016 году.
Напомним, осенью прошлого года Оля Цибульская кардинально изменила имидж. Накануне своего 35-летия певица сделала очень короткую стрижку.
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