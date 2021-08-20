В украинском шоу-бизнесе в очередной раз пополнение. На свет появился еще один потомок Горбунова и Осадчей. Супруги ожидали рождения малыша через несколько недель, однако он захотел познакомиться с родителями значительно раньше.

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Первое фото Горбунова с сыном

После работы Юрий отправился в роддом к жене и сынишке. Мужчина был на родах, поэтому теперь еще больше поддерживает любимую, подарившую ему замечательного сына.

Горбунов взял малыша на руки и нежно прижал к себе. На лице звездного папаши сияла улыбка. Ведущий невероятно счастлив, ведь теперь в его жизни есть еще больше смысла, мотивации и радости.

Вот он – наша нежность! Сыночек! Спасибо мамочке!

– написал Юрий под фото.



Юрий Горбунов с новорожденным сыном / Фото из инстаграма ведущего

Напомним, Катя Осадчая родила сына утром 19 августа. Мальчик, над именем которого родители до сих пор думают, появился на свет в одном из частных роддомов Киева. Юрий Горбунов присутствовал на родах и даже самостоятельно перерезал пуповину.