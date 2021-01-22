Український шоумен Юрій Горбунов оприлюднив нову миловидну світлину з дружиною Катею Осадчою. На фото зіркова пара позує в ніжних обіймах один одного.

Відоме українське подружжя Юрія Горбунова та Каті Осадчої є прикладом для багатьох у шоу-бізнесі. Нещодавно вони повернулися з відпочинку в Дубаї. А днями Юрій Горбунов поширив миловидне фото у своєму інстаграм-профілі.

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Фото Юрія Горбунова та Каті Осадчої

Подружжя зробило зворушливе селфі на смартфон. Вони позували в кімнаті свого будинку, адже не так давно прибули додому після відпочинку в Дубаї. Юрій та Катя ніжно обіймають один одного.

Катя Осадча постала в яскравому світшоті червоного кольору. Вона зав'язала волосся у низький пучок та вкотре показала обличчя без макіяжу й похизувалась природною красою.

Натомість Юрі Горбунов вдягнув білу футболку з принтом. У підписі до фото він привітав з Днем обіймів, що святкувався вчора, 21 січня.

День обіймів! Яке прекрасне свято! Офіційне свято обміну енергіями! Головне – не задушити від пристрасті,

– написав Юрій Горбунов під фото.



Юрій Горбунов та Катя Осадча / Фото з інстаграму Юрія Горбунова

Нове фото закоханого подружжя замилувало мережу. Тому шанувальники поділилися емоціями в коментарях: