Украинский шоумен Юрий Горбунов обнародовал новую миловидную фотографию с женой Катей Осадчей. На фото звездная пара позирует в нежных объятиях друг друга.

Известная украинская семья Юрия Горбунова и Кати Осадчей является примером для многих в шоу-бизнесе. Недавно они вернулись с отдыха в Дубае. А на днях Юрий Горбунов распространил миловидное фото в своем инстаграм-профиле.

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Фото Юрия Горбунова и Кати Осадчей

Супруги сделали трогательное селфи на смартфон. Они позировали в комнате своего дома, ведь не так давно прибыли домой после отдыха в Дубае. Юрий и Катя нежно обнимают друг друга.

Катя Осадчая появилась в ярком свитшоте красного цвета. Она завязала волосы в низкий пучок и еще раз показала лицо без макияжа и похвасталась естественной красотой.

Юрий Горбунов надел белую футболку с принтом. В подписи к фото он поздравил с Днем объятий, который отмечался вчера, 21 января.

День объятий! Какой прекрасный праздник! Официальный праздник обмена энергиями! Главное – не задушить от страсти,

– написал Юрий Горбунов под фото.



Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото с инстаграма Юрия Горбунова

Новое фото влюбленных супругов умилило сеть. Поэтому поклонники поделились эмоциями в комментариях: