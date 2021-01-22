В нежных объятиях: Юрий Горбунов очаровал сеть фото с Катей Осадчей
Украинский шоумен Юрий Горбунов обнародовал новую миловидную фотографию с женой Катей Осадчей. На фото звездная пара позирует в нежных объятиях друг друга.
Известная украинская семья Юрия Горбунова и Кати Осадчей является примером для многих в шоу-бизнесе. Недавно они вернулись с отдыха в Дубае. А на днях Юрий Горбунов распространил миловидное фото в своем инстаграм-профиле.
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Фото Юрия Горбунова и Кати Осадчей
Супруги сделали трогательное селфи на смартфон. Они позировали в комнате своего дома, ведь не так давно прибыли домой после отдыха в Дубае. Юрий и Катя нежно обнимают друг друга.
Катя Осадчая появилась в ярком свитшоте красного цвета. Она завязала волосы в низкий пучок и еще раз показала лицо без макияжа и похвасталась естественной красотой.
Юрий Горбунов надел белую футболку с принтом. В подписи к фото он поздравил с Днем объятий, который отмечался вчера, 21 января.
День объятий! Какой прекрасный праздник! Официальный праздник обмена энергиями! Главное – не задушить от страсти,
– написал Юрий Горбунов под фото.
Юрий Горбунов и Катя Осадчая / Фото с инстаграма Юрия Горбунова
Новое фото влюбленных супругов умилило сеть. Поэтому поклонники поделились эмоциями в комментариях:
- "Я вас люблю",
- "Счастья вам и крепкого здоровья",
- "Пупсики",
- "Вы очень красивая пара. Счастье вашей семье",
- "Невероятные",
- "Шикарная пара, как вы подходите друг другу!".
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