Сергій та Сніжана Бабкіни показали обличчя молодшого сина зовсім нещодавно. Тепер знімки маленького Єлисея все частіше з'являються у стрічках соціальних мереж зіркових батьків.

Читайте також Бабкіни зізналися, як змогли відновити шлюб після численних зрад Сергія

Нове фото Сніжани Бабкіної з сином

Зіркова дружина оприлюднила кадр, де постала перед камерою в автомобілі, а Єлисей сидів у неї на ногах. Сніжана позувала в білій мереживній сукні без рукавів. Серед аксесуарів образ Бабкіної доповнювали ланцюжок, сережки, каблучки та сонцезахисні окуляри. Коротке волосся зірка вклала рівно, а на обличчя не наносила косметику. Також увагу привертає червоний манікюр Сніжани.

Маленький Єлисей був одягнений у молочні шорти, білу футболку з кольоровим принтом. Таке вбрання матуся хлопчика поєднала з блакитними босоніжками.



Сніжана Бабкіна з сином / Фото з інстаграму Сніжани Бабкіної

У дописі зіркова матуся поділилася думками щодо материнства: "Діти – наші найголовніші вчителі. Кращих вчителів не знайти! Всередині кожної дитини є "емоційна посудина", яку необхідно наповнювати любов'ю. Де я беру ресурс? У щоденних медитаціях, 10-хвилинних тілесних і дихальних практиках. Звісно, що не завжди все так добре. Всі ми живі та емоційні люди. Важливо швидко вміти набирати, щоб вже сьогодні закладати наше щасливе завтра".