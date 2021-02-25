Украинский телеведущий Юрий Горбунов находился на партнерских родах вместе с Катей Осадчей 4 года назад. Он рассказал о его впечатлениях после рождения сына.

У супругов Юрия Горбунова и Кати Осадчей ровно 4 года назад родился сын. Ведущий был на родах и признался, что понял, что мужчины намного слабее, чем женщины. И если бы он оказался на месте жены, вряд ли выдержал рождение ребенка.

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Юрий Горбунов об опыте партнерских родов

Как оказалось, телезвезда старательно готовился к родам. Юрий Горбунов ходил на специальные курсы, изучал, как именно должны проходить роды. Ведущий добавил, что теория и практика – совершенно разные.

Впрочем, его ничто не смогло выбить из колеи. По словам Горбунова, у него было ощущение, что в прошлой жизни он был повитухой. Юрий уверен – женщины сильнее, чем мужчины. И он в этом убедился раз и на всю жизнь.

Я все это время плакал. Особенно, когда малыш 45 минут спал на мне,

– рассказал ведущий.

Юрий Горбунов признался, что обязательно заставил бы каждого мужчину присутствовать на родах. Он сильно удивился тому, что после появления на свет дети лучше чувствуют папу, чем маму.

Дело в том, что малыш еще в животе слышит голос папы напрямую, поэтому успевает к нему привязаться. Без сомнений, в этот момент лучше быть с любимой женщиной и крошечным ребенком.

Смотрите интервью с Юрием Горбуновым онлайн:

Напомним, недавно Юрий Горбунов и Катя Осадчая пышно отпраздновали 4-летие сына Ивана. Фото и видео с вечеринки можно посмотреть по ссылке.