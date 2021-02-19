У четвер, 18 лютого, спільному сину Каті Осадчої та Юрія Горбунова виповнилося чотири роки. На честь дня народження Івана батьки влаштували гучну вечірку, на яку запросили зіркових друзів – Настю Каменських з Потапом, який є хрещеним батьком іменинника.

Після сімейного святкового ранку та розпаковки подарунків від батьків на Івана чекала грандіозна вечірка. Чи не вперше знамениті батьки влаштували в день народження сина велике торжество та показали його в мережі.

Варто дізнатися Сину Каті Осадчої та Юрія Горбунова виповнилось чотири роки: як батьки привітали малюка

Вечірка з нагоди 4-річчя сина Каті Осадчої та Юрія Горбунова

Рідних і близьких ведучі зібрали в одному з закладів столиці. Гостями свята стали репер і продюсер Потап з дружиною Настею Каменських, відома організаторка світських заходів Києва Ірина Ковальчук, кінопродюсерка Ірина Костюк та інші впливові друзі Осадчої та Горбунова.

Для заходу зіркова сім'я пошила family look. Вони постали в чорних класичних штанах, жилетках і білих сорочках. Блузу Каті Осадчої прикрасив масивний бант-краватка. Вона зібрала волосся в низький хвіст, нанесла макіяж з акцентом на очі та підібрала розкішні сережки з перлами і камінням. Ведучі зізнались, що син дуже швидко подорослішав.

Найочікуваніше свято – день народження Івасика. Івасику, будь щасливим, наш хлопчик,

– зворушливо написала Катя Осадча.

Вечірка була стилізована в жовтий та помаранчевий кольори, тому багатий стіл по-весняному прикрасили жовтими тюльпанами. Батьки облаштували й яскраву фотозону з написом "Івасику 4" та запросили на свято аніматорів, які вразили дітей вигадливими фокусами та шоу неонових мильних бульбашок. 4-річний іменинник був в захваті від побаченого.

Родзинкою вечірки став дворівневий жовтий торт з казковими героями та свічками. Варто додати, що задути свічки на Івану допоміг Юрій Горбунов. Хлопчик покликав батька, а той на руках підняв його ближче до десерту. Судячи з усього, малюк росте рішучим хлопчиком, а з зірковим татком у нього дуже теплі стосунки.



Вечірка до дня народження сина Каті Осадчої / Фото з інстаграму



Вечірка до дня народження сина Каті Осадчої / Фото з інстаграму

Відео з вечірки до дня народження сина Каті Осадчої та Юрія Горбунова: