Юрій Горбунов вперше розповів, куди вивіз Катю Осадчу з дітьми 24 лютого

Український телеведучий та шоумен Юрій Горбунов розповів, де та як його застала війна. Він також зізнався, де весь час перебувала Катя Осадча з дітьми.

Досі зіркове подружжя Юрія Горбунова й Каті Осадчої не зізнавалось, де пересиджувала війну ведуча з дітьми. Днями шоумен пригадав 24 лютого і як їх застала війна.

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Юрій Горбунов про перший день війни

Телеведучий розповів, що будинок їхньої сім'ї розташований за містом. І з вікна однієї з кімнат видно базу ППО. Тож сім'я не на жарт знає, що таке вибухи й ракети. Перший авіаудар стався о 4:30 ранку, від чого почав трястися будинок.

Говорили, що може початися війна… Але все одно, це не приходить тобі в голову, коли це відбувається просто зараз. Відкриваємо штори – там клуб диму, причому він якийсь грибовидний, що нас найбільше приголомшило. Діти прокинулися, молодший ще взагалі нічого не розумів, а Іван почав плакати,

– зізнався Юрій Горбунов.



Катя Осадча і Юрій Горбунов / Фото з інстаграму Осадчої

"Ми Івана на руки, знову дивимося у вікно і на наших очах друга ракета туди влітає. Беру до рук телефон, а там вже давно всі пишуть SMS: "Прокидайтеся, війна почалася"", – додав він.

Найперше, що вирішила сім'я – вивозити дітей у безпечне місце. Спершу вони поїхали до батьків Катерини, але й там незабаром почали літати літаки без розпізнавальних знаків. Тому Горбунов прийняв рішення вивезти дружину та дітей ближче до заходу України. Зараз подружжя вже разом, але й це не до кінця повертає їх до того життя, яке було раніше.

"Дуже складно. Я мрію, щоб ми всі разом зібралися вдома, зробили вечерю, повечеряли і я на ніч купав дітей. Це те, що залишається з нашого мирного життя і за чим ти сумуєш", – поділився ведучий.