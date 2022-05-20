До сих пор звездные супруги Юрия Горбунова и Кати Осадчей не признавались, где пересиживала войну ведущая с детьми. На днях шоумен припомнил 24 февраля и как их застала война.

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Юрий Горбунов о первом дне войны

Телеведущий рассказал, что дом их семьи расположен за городом. И из окна одной из комнат видна база ПВО. Так что семья не на шутку знает, что такое взрывы и ракеты. Первый авиаудар произошел в 4:30 утра, от чего начал трястись дом.

Говорили, что может начаться война… Но все равно это не приходит тебе в голову, когда это происходит прямо сейчас. Открываем шторы – там клуб дыма, причем он какой-то грибовидный, что нас больше всего ошеломило. Дети проснулись, младший вообще ничего не понимал, а Иван начал плакать,

– признался Юрий Горбунов.



Катя Осадчая и Юрий Горбунов / Фото из инстаграма Осадчей

"Мы Ивана на руки, снова смотрим в окно и на наших глазах вторая ракета туда влетает. Беру в руки телефон, а там уже давно все пишут SMS: "Просыпайтесь, война началась"", – добавил он.

Первое, что решила семья – вывозить детей в безопасное место. Сначала они поехали к родителям Екатерины, но и там вскоре стали летать самолеты без опознавательных знаков. Поэтому Горбунов принял решение вывезти жену и детей поближе к западу Украины. Сейчас супруги уже вместе, но и это не до конца возвращает их к той жизни, которая была раньше.

"Очень сложно. Я мечтаю, чтобы мы все вместе собрались дома, сделали ужин, поужинали и я на ночь купал детей. Это то, что остается из нашей мирной жизни и по чему ты скучаешь", – поделился ведущий.

Напомним, Катя Осадчая уже вернулась в Киев. Она активно занимается своим проектом "Поиск пропавших" и планирует вывести его на государственный уровень.