Подружжя телеведучих Катя Осадча та Юрій Горбунов 3 лютого святкують річницю весілля. Вони привітали одне одного у соціальних мережах.

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Катя Осадча і Юрій Горбунов святкують 6 років шлюбу

Телеведучі на своїх сторінках поділилися милими фото разом та звернулися один до одного зі зворушливими побажаннями. Наприклад, Катя Осадча подякувала чоловікові за каву в ліжко та пофантазувала, як вони житимуть у старості.

Сьогодні 6 років, як ми чоловік і дружина. Юрко, дякую за терпіння і мудрість, за любов і за каву в ліжко. Складні часи, але переживемо все разом. Будемо розповідати онукам на їх весіллях, що головне чути одне одного розуміти, поступатися. Саме так бабця з дідом пережили разом війну. Люблю тебе,

– написала ведуча.



Катя Осадча та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму зірок

Юрій Горбунов подякував дружині за спільні проєкти та синів. Також він поділився відчуттям, що живе з Катею все життя.

"6 років в офіційному шлюбі і 8 років разом! Неймовірно, але таке враження що я все життя з тобою! Ніби до цього нічого не було! Дякую тобі за все; ранки, ночі, спільні проєкти! І за наших чудових синочків, які виростуть в новій, вільній і багатій Україні! Країні, яка перемогла ненависного ворога! Люблю тебе, Катруся!".



Катя Осадча та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму зірок

Зіркове подружжя поділилось з фанами зворушливими кадрами, на яких позують разом. На деяких фото вони постали в парних образах – білій сорочці та синіх джинсах, а на ще одному знімку одягнені у темні вишиті сорочки. Катя Осадча підібрала патріотичні аксесуари – сережки у вигляді герба, а також золотистий ланцюжок.



Катя Осадча та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму зірок



Катя Осадча та Юрій Горбунов / Фото з інстаграму зірок

У коментарях пару вітають з "чугунним весіллям". Побажаннями діляться і зіркові колеги – Оля Цибульська, Даша Астаф'єва, Потап, Наталка Денисенко.