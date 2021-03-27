Як в голлівудському кіно, – Юрій Горбунов пригадав, які сюрпризи робила йому Катя Осадча

Шоумен Юрій Горбунов і ведуча Катя Осадча одружені вже чотири роки. За цей час не лише чоловік підкорював дружину розкішними подарунками, а й вона робила йому сюрпризи. Найбільші з них – народження сина Івана та вечірка з нагоди 45-річчя.

Зіркова пара рідко виносить на публіку подробиці особистого життя. Однак у новому інтерв'ю Юрій Горбунов таки розповів про найбільш пам'ятні моменти подружнього життя з Катею Осадчою.

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Юрій Горбунов про сюрпризи від Каті Осадчої

Ведучий розповів, що найкращий і найочікуваніший подарунок, який йому зробила дружина, – народила сина Івана, який для нього став первістком. Юрій Горбунов був присутній на пологах і весь цей час плакав.

Найбільший сюрприз – це коли моя дружина сказала, що вона вагітна Іваном. І це був, напевно, найбільший сюрприз у житті, очікуваний і щасливий. А ще до цього моє 45-річчя – Катя зробила мені сюрприз,

– поділився шоумен.

Він чудово запам'ятав і вечірку до 45-річчя, яку Катя Осадча організувала потай від нього. Тоді вони планували повечеряти в ресторані після того, як заїдуть на дачу. Проте в заміському будинку на Юрія Горбунова чекав грандіозний сюрприз.

"Вона зібрала там всіх моїх друзів, і вони, коли спалахнуло світло, вискочили з-за кущів і стали співати Happy birthday. Ми гуляли до ранку. І це як в голлівудському кіно, коли раптово роблять сюрприз імениннику", – пригадав ведучий.

Додамо, в Каті Осадчої та Юрія Горбунова безліч зіркових друзів. З Потапом і Настею Каменських вони куми та сусіди, тому часто проводять вечори разом.