Шоумен Юрий Горбунов и ведущая Катя Осадчая женаты уже четыре года. За это время не только мужчина покорял жену роскошными подарками, но и она делала ему сюрпризы. Самые большие из них – рождение сына Ивана и вечеринка по случаю 45-летия.

Звездная пара редко выносит на публику подробности личной жизни. Однако в новом интервью Юрий Горбунов все же рассказал о наиболее памятных моментах семейной жизни с Катей Осадчей.

К теме Юрий Горбунов очаровал сеть романтическим фото с Катей Осадчей

Юрий Горбунов о сюрпризах от Кати Осадчей

Ведущий рассказал, что лучший и самый ожидаемый подарок, который ему сделала жена, – родила сына Ивана, который для него стал первенцем. Юрий Горбунов присутствовал на родах и все это время плакал.

Самый большой сюрприз – это когда моя жена сказала, что она беременна Иваном. И это был, наверное, самый большой сюрприз в жизни, ожидаемый и счастливый. А еще до этого мое 45-летие – Катя сделала мне сюрприз,

– поделился шоумен.

Он прекрасно запомнил и вечеринку к 45-летию, которую Катя Осадчая организовала втайне от него. Тогда они планировали поужинать в ресторане после того, как заедут на дачу. Однако в загородном доме на Юрия Горбунова ждал грандиозный сюрприз.

"Она собрала там всех моих друзей, и они, когда зажегся свет, выскочили из-за кустов и стали петь Happy birthday. Мы гуляли до утра. И это как в голливудском кино, когда внезапно делают сюрприз имениннику", – вспомнил ведущий.

Добавим, в Кати Осадчей и Юрия Горбунова множество звездных друзей. С Потапом и Настей Каменских они кумовья и соседи, поэтому часто проводят вечера вместе.