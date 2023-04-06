Ми давно знайомі, – Горбунов зізнався, які в нього стосунки з першим чоловіком Осадчої

У шлюбі з Катериною Осадчою Юрій Горбунов уже 6 років. У них народилося двоє синів, а первісток ведучої Ілля прийняв вітчима. Однак які в нього стосунки з ексчоловіком дружини Олегом Поліщуком, дізнавайтеся далі.

Як з'ясувалося, нардеп Олег Поліщук, з яким Катя Осадча одружилася у 18 років, не чужий для зіркової родини. Вони з Юрієм Горбуновим не просто знайомі, а часом перетинаються на сімейних святах.

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Горбунов про стосунки з ексчоловіком Осадчої

Ми знайомі. Ми давно були знайомі. Ми вітаємося. Ми іноді навіть бачимося. Він у Катіного батька на дні народженні буває. Гарні (стосунки, – 24 канал),

– прокоментував Юрій Горбунов.

"У мене взагалі в житті дуже мало людей, з якими в мене погані стосунки", – додав ведучий.

Цікаво, що старший син Каті Осадчої теж прийняв Горбунова, але не любить, коли той його балує. "Ілля чудовий хлопець, вихований, чемний. Він знає, чого він хоче, вчиться. Він навіть занадто скромний", – відгукується шоумен про хлопця.

Юрій Горбунов з сім'єю / Фото з інстаграму ведучого

До речі, в інтерв'ю Юрій Горбунов розповів, що досі спілкується з першою дружиною Людмилою, у шлюбі з якою прожив багато років. Каже, що "емоційна складова з цього процесу випала" і зараз у них "нормальні людські стосунки". Жінка, між іншим, живе у дітей у США, тож вони не бачаться, максимум зідзвонюються раз на два місяці.