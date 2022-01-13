Юрій Горбунов і Катерина Осадча виховують двох синів. Молодшому Данилові днями виповниться 5 місяців. Однак подружжя не поспішає брати його в мандрівки, в які вирушає з сином Іваном і первістком Осадчої.

Дивіться також Розваги в Таїланді: Юрій Горбунов вчив сина кататися на сапі

Юрій Горбунов про виховання синів

Ведучий зізнався, що доглядати за синами йому та дружині допомагає няня. Також інколи приїжджає бабуся. Після роботи зіркові батьки поспішають додому. Не тому, що треба, а тому, що хочеться до дітей, поки вони не полягали спати, щоб погратися, разом провести час. Також Юрій та Катя часто прокидаються швидше, поки Іван не пішов до садочка, щоб побути з ним вранці.

Це щасливі, приємні клопоти,

– сказав ведучий.

Після народження другого спільного сина стосунки Юрія та Катерини зміцнилися. Також це мотивує його більше працювати: "Відмовлятися від якихось проєктів немає ніякого сенсу. Діти мотивують і надихають працювати ще більше заради них і для них".

Вас може зацікавити Катя Осадча влаштувала сімейну вечерю з чоловіком і трьома синами: атмосферне відео

Зараз Юрій та Катерина з синами відпочивають в Таїланді. Однак, схоже, що маленький Данило залишився вдома, адже ведучий розповів, що в цьому сезоні не планують з ним виїжджати за кордон.

У цьому сезоні з ним – точно ні. А з Іваном літаємо,

– сказав Горбунов.

Однак Україною всі разом мандрують. У новорічну ніч подружжя працювало в Яремче, куди приїхало з маленьким Данилом і 4-річним Іваном.



Катя Осадча та Юрій Горбунов з синами / Фото з інстаграму ведучої