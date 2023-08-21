Юрій Горбунов висловився про відпочинок в Іспанії під час війни: "Будуть просити вибачення"

Раніше в мережі розгорівся скандал про те, що Юрій Горбунов нібито відпочивав в Іспанії на елітному курорті. Відтак телеведучий вирішив прокоментувати цю ситуацію.

Він поділився, що за час повномасштабного вторгнення справді багато разів виїздив за кордон. Однак, за його словами, всі ті перетини кордону є офіційними. Відтак відпочинок на іспанському курорті він назвав "наклепом" і навіть зауважив, що подав заяву у відповідні органи для того, що все це розслідувати.

До теми Я не служив в армії, – Юрій Горбунов зізнався, чи готовий піти на фронт, якщо отримає повістку

Юрій Горбунов зізнався, чи справді відпочивав на курорті в Іспанії

Шоумен сказав, що хоче, аби люди, які, за його словами, подали неправдиву інформацію, понесли відповідальність за сказане та написане.

Всі мої виїзди за кордон офіційні. Вони зафіксовані в моєму паспорті й там є всі штампи, які потрібно. Те, що написали "Цензор.Нет" і подібні видання, які їх підтримали і які належать до певної політичної сили, будуть нести офіційну привселюдну відповідальність. Я вже подав заяву у відповідні органи для того, щоб це розслідували. І ті люди, які зробили цей наклеп, обов'язково будуть просити вибачення,

– розповів телеведучий.

Горбунов наголосив, що офіційно інформацію про перетин кордону можуть надати лише за умови, що на людину відкрито кримінальне впровадження.

Водночас він зауважив, що в Європу за час війни виїздив багато разів. Це шоумен здебільшого робив з волонтерською метою або для зйомок нового сезону "Голосу країни". До того ж інформацію про відпочинок в Іспанії Юрій спростував.

"Я не відпочивав на іспанських курортах. Я був там два рази. У Барселоні та Жироні там, де були концерти з Дзідзьо та Олександром Пономарьовим", – додав Горбунов.

Інтерв'ю з Юрієм Горбуновим: дивіться відео онлайн

Що відомо про виїзд Горбунова за кордон: головне

В мережі з'явилась інформація про те, що телеведучий Юрій Горбунов у березні 2022 року двічі перетинав кордон України та Молдови. Це нібито зафіксували молдовські прикордонники.

Відтак є дані про те, що 1 березня 2022 року 52-річний Горбунов разом з двома дітьми – шестирічним Іваном та дворічним Данилом – вперше залишив Україну. Пізніше 26 березня шоумен виїжджав з України вже сам – їздив на елітний іспанський курорт.