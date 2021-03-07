Юрій Горбунов показав, як проводить вихідний з сином: милі фото

Український телеведучий та актор Юрій Горбунов показав, як проводить вихідні з маленьким сином Іваном. Артист поділився світлинами, де його первісток грається машинками та малює, в той час, як татусь займається йогою.

Зіркове подружжя Каті Осадчої та Юрія Горбунова вихідні проводять вдома. У приватному заміському будинку закохані насолоджуються часом з сином.

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Вихідний Юрія Горбунова з сином

У неділю артист потішив 972-тисячну аудиторію підписників новими публікаціями. Юрій вирішив показати, як проводить цей час разом із сином Іваном.

Ранок у сім'ї Осадчої та Горбунова розпочався з перегляду телевізора та розмальовок. Юрій вже неодноразово показував свого сина за цим заняттям. Схоже, що маленькому Іванові подобається малювання.

"Ранкові, недільні розмальовки!", – написав у публікації Горбунов.

Також зірковий татусь оприлюднив фотографію, на якій показав своє заняття йогою. У той час, коли Юрій робив фізичні вправи, його син грався машинками на килимку для йоги.

Хтось починав з татом займатися йогою, але згодом відволікся,

– жартома написав Горбунов.

Фото Юрія Горбунова та Каті Осадчої з сином: