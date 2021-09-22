Юрій Горбунов показав, як провів вечір зі старшим сином: миловидне фото
Джерело:інстаграм Юрія Горбунова
Український телеведучий та шоумен Юрій Горбунов попри насичений робочий графік завжди намагається приділити час старшому сину. В один з вечорів чоловік Осадчої малював разом з Іваном.
Зіркове подружжя – Катя Осадча та Юрій Горбунов для багатьох їхніх фанів є взірцевими батьками. Попри напружений робочий графік обох, ведучі якомога більше вільного часу намагаються присвятити дітям.
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Нове фото Горбунова з сином
Юрій Горбунов на особистій сторінці показав нове фото зі старшим сином. Він показав, як тато й син провели один з вечорів.
Шоумен позував перед камерою у звичному одязі – світлій футболці й сірих шортах. 4-річний Іван постав у чорних штанах і блакитній футболці. Зірковий батько розфарбовував з сином різноманітні малюнки.
Цікаво, що Іван стояв до камери напівбоком. Попри те, що хлопчик знявся у фотосесії для журналу, він все ще обирає світлини, які можна публікувати батькам.
Вечірні замальовки,
– лаконічно підписав знімок Горбунов.
Юрій Горбунов з сином / Фото з інстаграму Юрія Горбунова
Шанувальники активно коментують нове сімейне фото телеведучого:
- "Дуже мило";
- "Пізнання прекрасного";
- "Молодці! Сім'я";
- "Запасайтесь олівцями – от-от виросте молодший";
- "Щастя вашій прекрасній сім'ї";
- "Гарного вечора".
Додамо, що старший син Каті Осадчої та Юрія Горбунова вже "познайомився" з молодшим братом. Іван уважно спостерігає за новонародженим Данилом. Телеведуча зізналась, що хлопець вже готовий брати відповідальність за брата, адже висловив бажання самостійно возити коляску з малюком.